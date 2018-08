Bullen visieren „1000er“ an

Der Serien-Champion nähert sich in rasantem Tempo der 1000-Tore Marke an. 995-mal wurde seit dem Red Bull-Einstieg 2005 über Volltreffer in der Bundesliga gejubelt. Nun gerät der „1000er“ ins Visier von Dabbur Co. Was nichts mit Überheblichkeit oder einer Herabwürdigung des Gegners zu tun hat: Das jüngste Heimspiel gegen die Wiener wurde am 18. März gewonnen - 5:0! Die Torschützen damals: Minamino (2), Onguéné, Ramalho sowie Klein (Eigentor).