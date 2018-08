Neun jugendliche Schmierer in Wolfsberg erwischt!

Außerdem haben sie auf dem gesamten Areal der Lavant-Staustufe in St. Andrä herumgeschmiert. Ein Polizist: „Sie waren ziemlich fleißig.“ Was so gemalt wurde? „Das Übliche. Irgendwelche Schriftzeichen wie etwa A.C.A.B. - das bedeutet All Cops are Bastards.“ Ob die Jugendlichen wussten, was das alles bedeutet, ist fraglich.