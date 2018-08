Velorep repariert jetzt auch am Bahnhof

Nach gut einem halben Jahr Leerstand ist Anfang dieser Woche wieder Leben in die Fahrrad-Station eingekehrt: Denn der Stadtsenat segnete erst am 12. Juli den Vorschlag des Bauressorts ab, die Räumlichkeiten - die eigentlich im Eigentum der ÖBB stehen, aber von der Stadt vermietet werden - an die Caritas zu vergeben.