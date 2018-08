Auf Donnerwetter folgten Jubelstürme

Dass Cecilia Bartoli in der Rossini Oper „L‘italiana in Algeri“ bei der Wiederaufnahme gleichermaßen begeisterte, wie bei den Pfingstfestspielen, war zu erwarten. Allerdings steht ihr mit Ildar Abdrazakov in der Rolle des Mustafa ein neuer Partner zur Seite. Der russische Bass ist dem Salzburger Festspielpublikum bestens bekannt. Er gab 2016 im Gounods „Faust“ den Bösewicht Méphistophélès. „Es ist schön, wieder hier zu sein. Ganz besonders freut mich, dass ich diesmal mit Cecilia auf der Bühne stehe. Außerdem gebe ich mein Debüt im Haus für Mozart, insofern geht gleich in doppelter Hinsicht ein Traum für mich in Erfüllung“, war Abdrazakov im Hotel Sacher ganz im Glück. Dort bereiteten Alexandra und Matthias Winkler dem Ensemble Mittwochnacht nach der umjubelten Premiere eine würdige Feier. „Es ist eine grandiose Inszenierung, die einem mit der fantastischen Musik förmlich mitreißt. Neben uns ist Rolando Villazón gesessen, und auch er war vor Begeisterung nicht zu bremsen“, so die charmanten Gastgeber.