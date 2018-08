Boris Johnson droht Rausschmiss aus eigener Partei

Will May Konkurrent um Premiersamt loswerden?

Johnson war im Juli im Streit um die Pläne Mays für den EU-Austritt Großbritanniens als Außenminister zurückgetreten. Dem ehemaligen Wortführer der Brexit-Kampagne werden Ambitionen auf das Amt des Regierungschefs nachgesagt. Nach einer Umfrage unter Tory-Anhängern von Anfang August ist er der Favorit für die Nachfolge von Premierministerin May. Diese Hoffnungen wären mit einem Ausschluss aus der Fraktion jedoch passé.