Tiroler (47) in Spanien als Betrüger festgenommen

Nach Spanien abgesetzt

Der Verdächtige hatte sich mit seiner Familie nach Spanien abgesetzt. Dort wähnte er sich sicher, der Mann wechselte laut spanischer Zeitung „ABC“ mehrfach sein Mobiltelefon. Doch nun wurde er in Orihuela geortet und abgehört. Am 3. August erfolgte der Zugriff in seinem schwer zugänglichen Haus am Land. Der Tiroler befindet sich in Auslieferungshaft.