Neuer Zickzack-Radweg sorgt in Berlin für Wirbel

Ein neuer Radweg im Berliner Stadtteil Zehlendorf sorgt derzeit für Spott und Ärger im Netz. Kein Wunder: Die Zickzack-Linien erinnern eher an eine absurde Kunstinstellation, als an eine Bodenmarkierung für Radfahrer. „Das war so nicht geplant“, sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg am Mittwoch.