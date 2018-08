18-Jähriger brach durch Glasdecke: Schnittwunden

Bei einem Einsatz in St. Veit an der Glan passierte es: Der Feldkirchner (18) war mit Dachsanierungsarbeiten bei einer Firma beschäftigt, als er auf ein Glasvordach stieg. Laut Polizei brach dieses Dach aufgrund seines Gewichtes bzw. Druckes. Der 18-Jährige Angestellte erlitt beim Sturz mehrere Schnittwunden am Bein. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde er in das UKH Klagenfurt eingeliefert.