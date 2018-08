Jemen: Dutzende Tote bei Luftangriff auf Schulbus

Die Attacke Donnerstagfrüh ereignete sich auf einem Markt in Dahyan in der Region Saada im Nordwesten des Landes, die als Hochburg der Houthi-Rebellen gilt. In ein vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes unterstütztes Krankenhaus seien „Dutzende Tote und Verletzte“ eingeliefert worden, hieß es. Details wurden nicht genannt.