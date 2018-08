Club Exzessive: Zetrümmertes WC und Austro-Legende

Die Club Exzessive Partys waren und sind immer schon ein Highlight für sich. Das Besondere ist, dass man in einem urigen Wiener Heurigen zu coolen House Beats feiern kann und zusätzlich zu den dort üblichen Getränken wie Wein auch noch Vodka, Gin, Champagner und Cocktails serviert werden. In den Anfängen haben die Club Exzessive Events ca. sechs Mal pro Jahr stattgefunden. Das war natürlich sehr lustig und vor allem, schön zu sehen, dass so viele Gäste aktiv aus der Stadt nach Neustift pilgern, um dort Party zu machen. Mittlerweile findet Club Exzessive nur noch einmal pro Jahr im Rahmen des Neustifter Kirtags statt. Da wir dies seit mittlerweile 15 Jahren machen, erlaube ich mir diese Party als ORiGINAL Neustiftet Kirtag zu bezeichnen. Mittlerweile gibt es ja leider viele Trittbrettfahrer... Mein Dank gilt Peter Wolff, mit dem ich seit so vielen Jahren gut zusammenarbeite und der mir seit 15 Jahren sein Weingut anvertraut!