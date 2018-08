Kärntnerin unterstützt Bebenopfer auf Ferieninsel

Die Eltern Rita und Rupert Gollner vom Pilsachhof im Kärntner Arriach bangen um ihre Tochter, wissen aber: „Sie ist in ihrem Element und das Universum wird schon dafür sorgen, dass ihr nichts passiert“, erklärt Rita Gollner: „Die Hilfsbereitschaft wurde ihr schließlich in die Wiege gelegt und wir wissen, dass Theresia alle Hebel in Bewegung setzen wird, um zu helfen.“