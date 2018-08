5.101 Einsätze: Hotspots und skurrile Einsätze

Wer tagtäglich mehrmals zur Pannenbehebung ausrückt (im Schnitt 24 Mal pro Tag), der hat natürlich einiges zu erzählen. So auch der ARBÖ. Im ersten Kärntner Pannenreport fasst der Autofahrerklub nun zusammen, was sich auf Kärntens Straßen zwischen Jänner und Juli 2018 in Sachen Pannen so alles abgespielt hat. Abgesehen von durchaus interessanten Fakten und Zahlen soll dieser Report aber auch einen ganz speziellen Aspekt rund um das Thema „Panne“ in den Fokus der öffentlichen Diskussion rücken: Das richtige Absichern einer Pannenstelle.