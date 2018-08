In Bratislava: Rapids Sonnleitner vor 300. Partie

„Europacup als Zuckerl“

Im Europacup haben mit Steffen Hofmann und Peter Schöttel nur zwei Rapidler öfter gespielt als Sonnleitner, der vor dem Slovan-Spiel bei 46 Einsätzen hielt. „Alltag ist so etwas nie“, hob Sonnleitner die Bedeutung des Europacups hervor. Läuft alles nach Plan sollten diese Saison dort noch einige Einsätze dazukommen. Das Erreichen der Gruppenphase ist eines der Saisonziele der Wiener. Ein Out gegen Slovan wie auch in der Folge im Play-off gegen Hajduk Split oder Steaua Bukarest wäre eine herbe Enttäuschung. Dessen ist sich auch Sonnleitner bewusst. „Unser Ziel ist es, Rapid in die Gruppenphase zu bringen“, betonte der Ex-Grazer. Den Europacup bezeichnete er als „Zuckerl“.