Motorradfahrer prallte gegen Pkw: Tscheche starb

Der Tscheche war am Mittwochabend von Lofer in Richtung Unken unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein entgegenkommender Pkw wollte nach links in den Ortsteil Reith abbiegen und prallte dabei gegen den Biker. Für den 31-jährigen Zweiradlenker kam jede Hilfe zu spät, er verstarb.