Unwetter über Salzburg: Feuerwehrleute im Einsatz

Endlich Regen, lautete wohl die erste Reaktion bei vielen, als am Mittwochabend die Wolken über Salzburg aufzogen. Doch schnell wurde die Freude zur Sorge - vor allem im Pinzgau. Dort standen schnell mehrere Feuerwehren im Einsatz. Die Freiwilligen in Neukirchen, Wald im Pinzgau sowie jene in Mittersill und Bramberg mussten ausrücken. Muren waren abgegangen und zahlreiche Pinzgauer schlugen Alarm, weil ihre Keller geflutet waren. In Zell am See geriet zudem eine Kartonpresse in Brand, die Einsatzkräfte hatten diesen aber schnell in Griff.