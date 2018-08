Opfer lief Räuber bei Überfall schreiend davon

Selten unfähig stellte sich ein Räuber in Mattighofen an: Er überfiel eine Bank-Kundin (53), ehe sie Geld abgehoben hatte und war noch dazu unbewaffnet und ließ sich vom schreiend flüchtenden Opfer abhängen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall, der am Mittwoch um 14.15 Uhr passierte!