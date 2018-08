Magischer 8.8.18 hat die Hochzeitspaare verzückt

Das Datum passte genau

Ähnlich erging es auch dem Paar Jennifer und Stephan Haginger, die beiden hatten sich auch an einem 8. August kennen und lieben gelernt - vor genau fünf Jahren. Weil das Datum an diesem besonderen Tag ganz leicht zu merken ist, deswegen traten die aus Finnland stammende Evgenia Rattel und der gebürtige Russe Oleg Denisov in Linz vor das Standesamt. Ganz anders wieder war das Motiv von Katharina Langer und Klaus Lindgren - er ist auch in Finnland geboren - sich am 8.8. in derLandeshauptstadt das Jawort zu geben: „Wir heiraten am 11.8. kirchlich und haben uns ausgerechnet, wie lange ein Brautpaar bis dahin zur Erholung benötigt und so kamen wir auf diesen Tag, es war also reiner Zufall.“