Drei Kletterer bei Bergtouren in den Tod gestürzt

Insgesamt drei Alpinisten sind am Mittwochnachmittag in Tirol in den Tod gestürzt: Zwei Bergsteiger - ein Mann und eine Frau - „wollten eine Klettertour auf den sogenannten Kopftörlgrat unternehmen, als sie südseitig abstürzten“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein weiterer Bergunfall forderte dann ein drittes Todesopfer. Der Kletterer (67) stürzte am Nachmittag im Bereich der Westlichen Karwendelspitze ab und erlitt tödliche Verletzungen.