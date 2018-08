Carl Palmer: Ein Weltstar zu Gast im Eboardmuseum

Palmer ist offenbar interessiert an der Auftrittslocation. Mehrere Weltstars haben hier ja bereits gespielt. Er kommt aber auch noch aus einem anderen Grund nach Klagenfurt: Er will die Sammlung von ELP-Originalinstrumente sehen, die Prix im Laufe der Jahre für das Museum gesammelt hat. Einige davon verwendet Prix mit seiner Band „Hardware“ bei Aufführungen von „Pictures Of An Exhibition“. Ein Stück von Emerson, Lake and Palmer nach der Komposition Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgski. Die Bearbeitung von klassischen Vorlagen unter anderem von Bach, Tschaikowski, Bartók oder Janáček war typisch für ELP. Die Gruppe hat auch mit „Tarkus“ selbst eine sogenannnte Rock-Suite geschaffen.