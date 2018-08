„Bangkok Fashion“: Thailand erobert modisches Wien

Ek Thongprasert ist in Bangkok geboren und aufgewachsen, seinen Master Degree absolvierte er am prestigeträchtigen Fashion Department of the Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. 2007 gewann er den begehrten ITS - International Talent Support - Fashion Collection of the Year Award. Er gründete sein gleichlautendes Label 2008, seine Schmuckstücke wurden schnell zum „Everybody’s Darling“ der Fashion Celebrities. Seine Schmuckkollektion wird in den angesagtesten Boutiquen weltweit verkauft.