O‘ Zopft is! Die schönsten Wiesn-Looks

Und so geht der Look:

Step 1: Bei der Haarwäsche das Pantene-Pro-V Shampoo mit Nährstoff-Booster und die 3 Minute Miracle Pflegespülung anwenden, ausspülen und die Haare über eine Rundbürste trocken föhnen. Anschließend das Haar in fünf etwa gleich große Partien unterteilen. Am einfachsten ist es, wenn man zuerst die mittlere Partie abteilt, anschließend links und rechts von der mittleren Partie jeweils zwei weitere, in etwa gleich große Partien. Die Scheitel müssen dabei nicht durchgezogen werden: Die Abteilungen vom Haaransatz bis etwa zwei Finger breit hinter Höhe des Ohres vornehmen.