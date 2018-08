Sohn (56) versuchte, Vater mit Decke zu ersticken

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr im Haus der Familie abgespielt, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch. Die beiden Männer waren in einen heftigen Streit geraten, in dessen Folge der Jüngere zur Bettdecke griff und den 88-Jährigen zu ersticken versuchte.