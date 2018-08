Hitzefrei: Das sind die kühlsten Orte in Wien

Ebenfalls Abkühlung findet man in (fast) allen Kirchen der Stadt, bei einem Besuch in der Kaiser-, Michaeler- oder Kapuzinergruft sowie in diversen Museen. So kann man sich nicht nur abkühlen, sondern auch gleich weiterbilden und das kulturelle Indoor-Angebot im Sommer genießen. Der Hitze entflieht man natürlich auch mit einem Sprung ins kühle Nass in einem der zahlreichen Bäder oder Seen Wiens. Übrigens: Die Lobau zählt zu den kühlsten Orten der Stadt an heißen Tagen wie Forscher vor einigen Jahren herausgefunden haben. Das liegt am Wald, der den Kühleffekt bringt. Auch auf der Donauinsel, Donaukanal, Prater und im Wienerwald verhält es sich so.