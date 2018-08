Club Exzessive - Neustifter Kirtag feiert Jubiläum

Ab 23:30 Uhr wird direkt im Anschluss an den Neustifter Kirtag ausgelassen gefeiert. Dieses Jahr sorgen DJ Manfredo und DJ Roland Bartha für Stimmung und verwandeln so den beeindruckenden Arkadenhof in einen heißen Dancefloor. Champagner, Cocktails und Longdrinks werden von Andreas Trattner, Barmann des Jahres 2015, und Gastro Lobbyist Tom Herber, bekannt aus dem P7 Rooftop sowie aus der Institution Zum Schwarzen Kameel, zubereitet. Jubiläums-Drink ist der VEUVE CLIQUOT 0,7l, der zur Feier des Tages für € 78 pro Flasche erworben werden kann.