Flughafen Hörsching springt 2019 für Salzburg ein

Istanbul! Da denken LASK-Fans an das Europa-League-Quali-Duell morgen gegen Besiktas. Anders Norbert Draskovits: Der Geschäftsführer des Linzer Flughafens freut sich, dass Hörsching von 24. April bis 28. Mai 2019 eine direkte Verbindung nach Istanbul bekommt - täglich. Turkish Airlines weicht nach Linz aus, so lange der Airport in Salzburg seine Landebahn saniert.