Hitzewelle beschert Bergrettern viele Einsätze

In Radstadt wurde die Bergrettung zu einem erschöpften Wanderer in die Forstau gerufen. Sechs Bergretter trugen den 66-Jährigen in einer Universaltrage ins Tal. In Sportgastein suchten zehn Bergretter nach einer erschöpften Frau (60) am Kreuzkogel. Sie wurde unverletzt geborgen.