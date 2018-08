Dürre und Helfer-Not bedrohen Ernten der Landwirte

Kein Kraut heuer? Keine Christbäume? Kein Futter für die Kühe? Keine Erntehelfer für wertvolle Lebensmittel? Der heurige Sommer hat es für viele Bauern wirklich in sich. „Das geht einem zu Herzen, wenn man bei frisch gesetzten Christbäumen einen Ausfall von 50 Prozent hat“, beschreibt Ignaz Hofer, Christbaum-Bauer aus St. Agatha, seine Misere. Rund 5000 seiner 10.000 frisch gepflanzten Christbäume fielen in den letzten Wochen der anhaltenden Dürre zum Opfer. „Du musst hilflos zuschauen, bist als Bauer der Natur ausgesetzt“, ist er nachdenklich. Will aber im kommenden Jahr doppelt so viele Christbäume wie heuer nachpflanzen, um den Schaden begrenzen zu können und keinen Engpass zu erzeugen.