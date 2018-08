Mit Hepatitis C infizierter Mann biss Mithäftling

„Alles genommen, was ich in die Finger bekommen habe“

Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er entweder mit Medikamenten oder Drogen vollgepumpt, was ihm immer wieder Aufenthalte in Anstalten und auch Gefängnissen beschert hat. „Ich habe alles genommen, was ich in die Finger bekommen habe“, erzählt er bei Richterin Julia Riffl.