Aus für Golfpark-Plan in Leibnitz

Auch vom Verpächter enttäuscht

Enttäuscht ist das Duo auch vom Verpächter der Gründe: „Ein deutsches Unternehmen hat Interesse an einem Einstieg gezeigt. Um in Ruhe zu verhandeln, haben wir die Bischöfliche Gutsverwaltung gebeten, unsere Ausstiegsklausel zu verlängern. Dies wurde abgelehnt, obwohl wir in den vergangenen fünf Jahren mit 70.000 Euro mehr an den Verpächter geleistet haben als landwirtschaftliche Pächter.“