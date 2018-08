Schärding mit 35 Grad als Temperatur-Hotspot

Schärding als Temperaturhotspot

Neben der Trockenheit sorgt auch die derzeitige Hitzewelle bei vielen für Kopfschmerzen. Diese wird am Donnerstag nach 14 Tagen und mit Höchstwerten um die 37 Grad Celsius enden. Das bisherige Temperaturmaximum war am 1. August mit 35 Grad in Schärding. Seit 2015 wurde immer in Schärding die höchste Temperatur des Jahres gemessen. Der absolute OÖ-Rekord stammt allerdings aus Bad Goisern: 39,2 Grad am 28.Juli 2013