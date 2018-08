Mit Android-Handy hat man weniger Chance bei Date

Doch nicht nur auf die Marke kommt es an. Von den 1500 Befragten gab ein Drittel der Männer an, dass ein zerbrochener Bildschirm suggeriere, dass die Frau nicht auf ihre Sachen aufpassen würde und keine finanzielle Sicherheit hätte. Frauen sind da nicht so streng, bei ihnen wirkt eher ein altes Handy-Modell abturnend.