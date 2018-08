Toplage und idyllisch: Wohnen in Gersthof

Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Außenbereich in Form von Garten, Balkon oder Dachterrasse. Zu erwerben sind die Objekte wahlweise im Ist-Zustand (originale Ausstattung aus den 90er-Jahren), als bereits fertig sanierte Erstbezüge oder als „Wohnung nach Maß“ (individuelle Gestaltungsmöglichkeiten). Darüber hinaus bietet das Projekt acht exklusive Penthouses mit Größen von 65 bis 123 und einem unverbaubaren Fernblick ins Grüne. Die Nahversorgung vor Ort präsentiert sich sehr gut, für eine bequeme Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sorgt die Straßenbahnlinie 41. In der hauseigenen Tiefgarage sind optional KFZ-Stellplätze zu erwerben.