Australien angelt nach Forscher der Uni Innsbruck

Wittgenstein-Preisträger Hanns-Christoph-Nägerl von der Uni Innsbruck hat ein in Forscherkreisen höchst begehrtes Angebot aus Australien erhalten: Neben einem Ruf an die University of Queensland wurde ihm jetzt ein Laureate Fellowships des Australischen Forschungsrats in der Höhe von 1,8 Millionen Euro zugesprochen. Mit diesem Programm versucht das Land, internationale Spitzenforscher nach Australien zu locken.