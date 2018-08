Grenzüberschreitende Jagd auf rasende „Biker“

292 Temposünder in Tirol

In Tirol wurden insgesamt 292 Temposünder aus dem Verkehr gezogen, zudem wurden 151 sonstige Delikte verzeichnet. Am Hahntennjoch etwa wurde ein Lenker aus der Schweiz mit 123 km/h geblitzt, erlaubt gewesen wären in diesem Abschnitt nur 60 km/h. Und auf der Drautalstraße in Lienz raste ein Biker in einer 80er-Zone mit 136 km/h. In Gerlos wurden zwei Motorradlenkern die Kennzeichen abgenommen, weil die Beamten technische Manipulationen bemerkt hatten.