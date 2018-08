Test_07_08_2018

Es sei nur ein Todesopfer bestätigt, korrigierten die Behörden am Abend frühere Angaben. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern gehe aber weiter, hieß es. In einem am Abend veröffentlichten Video (siehe oben) zeigte die Polizei den verheerenden Ablauf der Ereignisse: Darauf ist zu sehen, dass gegen 14 Uhr ein Tanklaster mit brennbarer Ladung in einen Lastwagen am Ende eines Staus fährt. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf. Als die Autobahn schon evakuiert ist, gibt es eine noch heftigere Explosion. Der Feuerball erstreckt sich weit über die acht Fahrspuren hinaus.