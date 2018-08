Touristen suchen vermehrt Kälte am Kitzsteinhorn

Es ist offenbar eines dieser Phänomene, das sich derzeit beobachten lässt, seitdem die große Hitze jeden noch so kleinen Winkel Salzburgs heimsucht: Fast im Minutentakt treffen am Montag bei der Talstation des Kitzsteinhorns Fahrgäste ein. Aber nicht, um eine Ski-Spur in den sommerlichen Gletscher-Schnee zu ziehen - den Sommerbetrieb, gibt es am Kitz schon seit rund zehn Jahren nicht mehr.