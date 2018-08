Bühne frei für die Eitelkeit

„Wir nehmen in Zeiten von Internet und Smartphone unsere Umgebung gar nicht mehr wahr, kommunizieren nur noch über WhatsApp oder SMS anstatt ein persönliches Gespräch zu führen, geschweige denn, dass wir kapieren, dass unser Glücksgefühl limitiert ist. Der Moment, in dem ich das erste Mal den Schlüssel im Zündschloss meines ersten Autos umgedreht habe, ist einmalig und wird auch, mit noch so vielen Nobelkarossen vor der Haustüre, niemals wiederkehren. Aber wer sich stetig an der Oberfläche bewegt, und das Wesen der Dinge nicht ergründet, wird dies wohl nie erkennen“, so Meyer, der uns aber in keinster Weise belehren möchte, sondern lediglich mit einem Augenzwinkern den Spiegel vor hält.