„Shutdown Festival“ in Zwentendorf bricht Rekorde

„Es ist für uns auch etwas überraschend, aber wir sind seit einigen Tagen ausverkauft“ meint Michael Struber, Projektmanager der Salzburger Veranstaltungsfirma Revolution Event erfreut.



Die Besucheranzahl wurde im Gegensatz zum Vorjahr erheblich auf insgesamt 10.000 Besucher gesteigert und auch das Gelände aus dem Grund erweitert. Auch das Programm hat an Umfang gewonnen, mit der sogenannten Uptempo Stage sind heuer insgesamt 4 Bühnen auf denen härtere elektronische Musik in allen Facetten von insgesamt über 50 Künstlern gespielt wird.



Aus 13 Nationen reisen am Samstag Gäste zu der außergewöhnlichen Event Location an der Donau. Die weiteste Anreise hat wohl eine Gruppe von Australiern, die sich Tickets für das Shutdown Festival gekauft haben. Aber auch zum Beispiel aus den USA kommen Gäste nach Niederösterreich, um auf den 4 verschiedenen Bühnen zu tanzen.



Der öffentliche Campingplatz Zwentendorf ist für den Festivalzeitraum ebenfalls schon seit längerem restlos ausreserviert.



Im Bezug auf Verkehr und Sicherheit wird gemeinsam mit der Gemeinde Zwentendorf und der Bezirkshauptmannschaft Tulln nichts dem Zufall überlassen. Ein eigens engagierter Sicherheitsberater, ein sogenannter Crowd Manager hat das Sicherheitskonzept noch einmal überarbeitet. Das Rote Kreuz ist mit 40 Sanitätern, 2 Notärzten und 8 Fahrzeugen vor Ort, unterstützt durch die aufgrund der Nähe zur Donau notwendigen Wasserrettung. Auch die freiwillige Feuerwehr Zwentendorf ist mit 18 Personen und 3 Fahrzeugen vor Ort, sowie der 85 Frauen und Männer des Sicherheitsdienstes. Einem reibungslosen Festival steht also nichts mehr im Wege!