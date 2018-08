Revierkämpfe am Spielplatz unter 20 Asylwerbern

Holzstöcke und Axt als Waffen

Gemeinsam fuhren sie in einem Taxi nach Ternberg. Doch dort hielten plötzlich mehrere Autos neben dem Asylwerber-Quintett an. Aus den Fahrzeugen stiegen Unbekannte, die mit Holzstöcken und einer Axt bewaffnet waren. Die Folge davon war, dass erneut die Fäuste unter den verfeindeten Afghanen flogen. Dabei sind der 21-Jährige und einer seiner Freunde so schwer verletzt worden, dass sie ins LKH Steyr eingeliefert werden mussten.