Bergsteiger (58) starb bei Tour mit Sohn auf Hütte

„Mein Vater ist dort gestorben, wo er am liebsten war.“

Das bestätigt auch Tochter Julia M.: „Mein Vater ist dort gestorben, wo er am liebsten war.“ Todesursache dürfte eine Erberkrankung gewesen sein. Auch der Vater von Heinz M. starb in den Bergen: als 61-Jähriger bei einer Ski-Tour am Kasberg.