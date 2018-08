Land sucht im Internet nach neuen Mitarbeitern

Mit einem Klick zum Wunscharbeitsplatz in der Landesverwaltung: Das ist seit am Montag im Land Steiermark möglich. Das neue Online-Stellenportal des Landes soll den Bewerbungsprozess künftig vereinfachen und beschleunigen. Interessenten können aktuelle Stellenangebote am PC, Tablet oder Smartphone einsehen und sich mit wenig Aufwand ins Spiel bringen. 2000 Bewerber sind es jährlich.