Instagram-Boyfriend: Der Typ mit dem Fotoapparat

Die Männer haben es auch immer schwerer. Hat eine Frau zwar schon immer viel von ihrem Liebsten verlangt, machen es die sozialen Netzwerke nur noch schlimmer. Jetzt ist er im Urlaub nicht nur für das Stöckelschuhe am Strand und Shoppingsackerl ins Hotel tragen, zuständig, sondern vor allem für das perfekte Urlaubsfoto für Instagram. Schließlich will man doch alle daran teilhaben lassen. Mittlerweile haben die „Boyfriends of Instagram“ sogar einen eigenen Channel - auf dem sich Leute über sie lustig machen.