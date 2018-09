Elvis bis Marley: Der Mann mit den 1000 Stimmen

Seit 25 Jahren steht Michael Jäger bereits auf der Bühne. Begonnen hat er als Teenager in verschiedenen Rockbands. „Da ist es halt so, dass 50 Prozent der Songs, die man in einer Band singt, gefallen einem gut. Die anderen 50 Prozent sind ein Kompromiss. Die muss ich als Solokünstler jetzt natürlich nicht mehr eingehen“, sagt er im City4U-Interview. Doch damals bei einer Probe stimmte er zum Spaß „Shake your tailfeather“ von Ray Charles an. „Das war das erste Lied, bei dem andere bemerkt haben, dass ich so klinge wie das Original. Anfangs habe ich das nur aus Spaß gemacht. Irgendwann sind jedoch immer mehr Stimmen dazu gekommen und dann habe ich es zu meinem Programm gemacht.“