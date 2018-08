Mit City4U gratis zu „100tage Sommer“

Nachdem Gastronomie-Mastermind Michael Müllner-Baatz gemeinsam mit den Szenegastronomen Sascha Hauer und Andreas Bachinger (Platzhirsch in Wien) letztes Jahr der beliebten Sommerlocation in Brunn am Gebirge einen frischen Schliff verpasst haben, überraschen sie dieses Jahr mit zahlreichen Neuerungen. Sportler können sich über einen professionellen 200-Meter-Schwimm-Loop mit optimalen Trainingsbedingungen für Wasserratten mit höheren Ambitionen freuen, der in Zusammenarbeit mit Schwimmsport-Experten des Klosterneuburger Barracuda The Resort geplant wurde. Passend zum Boom durch die FIVB Beachvolleyball Weltmeisterschaften wurden in den letzten Monaten auch die Beachvolleyball-Plätze auf Vordermann gebracht und bieten nun ebenfalls professionelle Bedingungen. Wer es mit Freunden oder der Familie etwas entspannter angehen möchte, kann sich diesen Sommer auf die neue Boccia-Bahn freuen. Für unvergleichliches Beach-Flair vor den Stadttoren Wiens sorgen 110 Millionen Liter Wasser im natürlichen Schwimmteich und über 1.000 Tonnen feinster Sand.