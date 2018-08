Mann aus Steilhang über dem Königssee gerettet

Der Einheimische (54) war mit dem Fahrrad zum See gefahren und hatte offenbar den Wasserfall-Steig bezwingen wollen. Ihn verließen aber am Rückweg die Kräfte, er saß hilflos 30 Meter oberhalb des Steigs unter der so genannten Rabenwand fest. Wild campende Urlauber aus Spanier hörten schließlich in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr die Hilferufe des Verzweifelten und schlugen Alarm. Berg- und Wasserwacht machten sich auf den Weg. Am Ufer konnte das Fahrrad des Mannes gefunden werden. Dort wartete auch sein Hund, ein Riesenschnauzer. Dieser führte die Helfer schließlich auf den richtigen Weg und hielt genau an der Stelle an, an der sein Herrchen oberhalb in der Wand festsaß. Der 54-Jährige wurde schließlich abgeseilt und per Boot zur Seelände gebracht. Er blieb unverletzt.