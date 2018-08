Polizei barg verletzte und erschöpfte Wanderer

In Annaberg gerieten am Sonntag dagegen ein holländischer Vater (48) und seine Tochter in Not. Das Duo war am Gosaukamm auf einer anspruchsvollen Route unterwegs. Plötzlich kamen sie nicht mehr weiter, waren zudem erschöpft. Sie setzten einen Notruf ab und wurden ebenfalls von der Libelle ins Tal gebracht. Beide sind unverletzt.