Viel Ärger trotz 30:2-Wahnsinn

„Sportlich ist so was aber wertlos. Da ist ein Sieg wie gegen Großarl letzte Woche viel mehr wert“, ärgerte sich Mayrhofer gleichermaßen über den „Juxkick“, wie er sich über den Sieg freute. „Die Liga hat sich in den letzten Jahren sportlich endlich konsolidiert und dann so was.“ Am Ende standen nicht weniger als elf Brucker Schützen auf dem Spielbericht.