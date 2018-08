Ein Volksfest rund ums steirische Rindfleisch

Hoch her ging’s am Sonntag beim Rindfleischfest in Fischbach, zu dem „Krone“, Landwirtschaftskammer und ARGE Bergbauern geladen hatten. Rund 5.000 Gäste wurden von den steirischen Rinderbäuerinnen und Rinderbauern mit höchsten Gaumenfreuden und einer wunderschönen Almlandschaft verwöhnt.