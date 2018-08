Busgarage vor Fenster: Familien müssen wegziehen

„Wir hatten einen Traum vom beschaulichen Leben, diesen hat uns der Bürgermeister aber zerstört“, so die harte Kritik einer Mutter in der Waitzendorf-Siedlung. Die Frau bricht beim Gespräch mit der „Krone“ in Tränen aus. Man suche bereits einen Käufer für das renovierte Elternhaus, weitere zwei Familien ebenso. Denn bleiben will hier niemand. Die Busgarage an der Goldegger Straße mit geplanten Betriebszeiten von 0 bis 24 Uhr in der Nachbarschaft ist für Familien mit Kindern keine Option. Zwar liegen, wie berichtet, Einsprüche gegen das Projekt beim Landesverwaltungsgericht. Doch wie die Entscheidung ausfallen wird, ist noch völlig offen.