Aggressive Polen rasteten in Bad Gastein aus

Die Gastarbeiter schauten Freitagnachmittag zuerst im Ortszentrum von Bad Hofgastein tief ins Glas und fielen durch ihr Verhalten unangenehm auf. Die Polizei bestrafte sie wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Daraufhin tranken sie in ihrem Quartier weiter. Von dort brach einer der drei am Abend auf, um sein Auto zu holen. Durch seine Fahrweise wurde die Polizei auf ihn aufmerksam und wollte ihn anhalten. Doch er gab Gas und flüchtete in Richtung Bad Gastein. Im dortigen Ortszentrum kracht er in einer Kurve gegen eine Steinmauer. Sein Wagen war danach nicht mehr fahrbereit. Einen Alkotest verweigerte er und weil er sich nicht ausweisen konnte wurde er festgenommen.